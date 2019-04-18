В аварии в Лидском районе непристегнутого пассажира выбросило из машины

18 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе пассажира выбросило из перевернувшейся легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 16 апреля. На дороге Нетечь-Белица в кювете оказался "Фольксваген". "Водитель неверно выбрал скорость на гравийном покрытии. Пассажира во время аварии выбросило из машины. С различными травмами его госпитализировали", - отметили в ГАИ. Пассажир забыл пристегнуться. Кроме того, он был нетрезв.
Состояние водителя в момент аварии выясняется.-0-
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