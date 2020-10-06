В аварии в Осиповичском районе пострадал 70-летний пассажир

Фото УВД Могилевского облисполкома
6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе столкнулись автомобили, в ДТП пострадал 70-летний пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла 5 октября около полудня вблизи поселка Сосновый Осиповичского района. 50-летний житель Гомеля управлял микроавтобусом Volkswagen Transporter и по невнимательности столкнулся с Mercedes-Benz 313 CDI, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП 70-летний пассажир Volkswagen с травмами госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.-0-