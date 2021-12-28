В авто на лафете гродненские пограничники обнаружили полсотни патронов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В легковушке на лафете автовоза гродненские пограничники обнаружили полсотни патронов. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В пункт пропуска "Привалка" 25 декабря прибыл автовоз с двумя легковыми автомобилями. Гродненские пограничники во время проверки в салоне одной из легковушек обнаружили 50 малокалиберных патронов. Легковой транспорт был приобретен на аукционах в Европе и США и перемещался транзитом через белорусскую территорию. Водитель автовоза не является гражданином Беларуси", - рассказали в ГПК.

Назначено проведение экспертизы, по результатам которой будет дана правовая оценка.

"Случаи обнаружения пограничниками в перевозимых на лафетах автомобилях запрещенных либо ограниченных к перемещению через границу товаров и веществ участились в конце 2020 года. Тогда гродненскими пограничниками несколько раз в неделю фиксировались подобные факты. Невнимательность и попустительство при транспортировке подобных автомобилей не только создает трудности при пересечении границы, наносит ущерб деловой и профессиональной репутации перевозчиков, но и может обернуться привлечением к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.

Ст.3331 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники) Уголовного кодекса за совершение подобных деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.-0-