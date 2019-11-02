В Барановичах 13 детей попали в больницу из-за отравления хлором в бассейне

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 13 детей попали в больницу из-за отравления в бассейне. По предварительной информации, дети надышались парами хлора, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 15.26 в МЧС от дежурного диспетчера скорой помощи поступило сообщение об отравлении детей в бассейне на ул.Брестской в Барановичах. Группа из 15 человек в возрасте от 13 до 14 лет занималась в бассейне. Дети почувствовали резь в горле, дыхание было затруднено.

"По имеющейся предварительной информации, в результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре, которое находилось в тамбуре запасного выхода из бассейна, произошла реакция с выделением паров хлора. Частично пары попали в зал плавательного бассейна", - проинформировали в МЧС.

В педиатрическое отделение больницы для наблюдения доставлены 13 из 15 детей. По информации специалистов Минздрава, их жизни вне опасности. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.-0-