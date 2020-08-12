В Барановичах автомобиль сбил милиционера

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах легковушка сбила милиционера, сообщили БЕЛТА в МВД.

Наезд произошел сегодня около 20.30 на ул.Фрунзе.

Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, попытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Поэтому правоохранители использовали оружие, прострелив колесо.

Машину остановили, водитель бросил машину и скрылся. Сейчас он разыскивается.

Сотрудник милиции госпитализирован.-0-