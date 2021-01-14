В Барановичах автомобиль сбил пожилого велосипедиста

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в дорожной аварии травмирован пожилой велосипедист, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 13 января около 17.40 на ул. Доменикана. По предварительной информации, автомобиль "Фиат Дукато" под управлением 39-летнего местного жителя двигался от ул. Вильчковского к проспекту Советский. Вблизи дома №6 водитель не справился с управлением, и автомобиль занесло вправо. Машина сбила двигавшегося на велосипеде в попутном направлении по краю проезжей части 67-летнего местного жителя и съехала кювет.

В результате происшествия водитель авто не пострадал, а велосипедиста с травмами госпитализировали в медицинское учреждение. Проводится проверка.

В ГАИ напомнили, что согласно п.153.4 правил дорожного движения велосипедистам запрещается двигаться по дороге в условиях снегопада или гололедицы. В связи с нестабильными погодными условиями Госавтоинспекция настоятельно призывает водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дорогах, особенно при переезде перекрестков и пешеходных переходов, выбирать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и перестроений, заранее прогнозировать дорожную обстановку.-0-