В Барановичах безбилетница напала на контролера

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах пассажирка рейсового автобуса напала на контролера-ревизора, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области.

Инцидент произошел 2 марта примерно в 17.45. На одной из остановок в рейсовый автобус зашли контролеры и во время движения стали проверять проездные документы. У 44-летней местной жительницы билета не оказалось. Контролер попросила женщину оплатить штраф. В ответ пассажирка схватила ее за волосы и несколько раз ударила рукой.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении безбилетницы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности). Фигурантке грозит штраф либо лишение свободы сроком до пяти лет.-0-