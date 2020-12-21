В Барановичах безбилетница ударила контролера

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах пассажирка автобуса ударила контролера-ревизора, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Инцидент произошел днем 18 декабря. В рейсовом автобусе ехала 24-летняя местная жительница, проездных документов у нее не было. Когда контролер попросила пассажирку предъявить билет, та ударила ее кулаком по голове.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета в отношении женщины возбудил уголовное дело по ч.1 ст.366 (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК. Выясняются обстоятельства произошедшего.-0-