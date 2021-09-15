В Барановичах бухгалтера подозревают в хищении более Br52 тыс.

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 15 сентября 2021
Минск Ясно +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:54 БелАЭС позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд куб.м природного газа Экономика
10:52 Спасатели помогли выйти из леса заблудившейся в Пружанском районе сборщице ягод Происшествия
10:49 Беларусбанк за шесть лет выделил Br13 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса Экономика
10:48 БГУ ко Дню библиотек подготовил тематические выставки и акции Общество
10:41 Лукашенко направился с визитом в Таджикистан на саммиты ОДКБ и ШОС Президент
10:39 Ремонт моста через Ясельду на трассе Лунинец-Пинск планируют закончить в 2022 году Регионы
10:38 Школьник перелезал через ограждение стадиона и повис на пробитой руке Происшествия
10:36 БЖД начала перевозку свеклы нового урожая Экономика
10:33 Волейболисты Сербии и Польши стали первыми полуфиналистами ЧЕ-2021 Спорт
10:29 Беларусь и Венесуэла планируют расширять торгово-экономическое сотрудничество Экономика
10:22 Три новых мультфильма, которые вы могли пропустить - собрали лучшее Калейдоскоп
10:21 Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 13 участках Регионы
10:18 Маркевич: повышается заинтересованность стран СНГ в проведении совместных культурных мероприятий Культура
10:09 Что за праздник и будет ли он выходным. Беларусь 17 сентября впервые отметит День народного единства Общество
10:02 Пасхальное яйцо Фаберже из коллекции Романовых выставили на торги В мире
09:57 На юге Франции произошло наводнение В мире
09:52 В ОДКБ появится совет по вопросам биологической безопасности Общество
09:51 В Беларуси за сутки более 30 человек и 12 единиц техники привлекались к поиску потерявшихся в лесах Происшествия
09:48 Пресс-конференция о строительстве и реконструкции дорог пройдет в БЕЛТА 16 сентября Общество
09:48 Могилевчанин одолжал деньги на бизнес, а тратил на казино и подруг Происшествия
09:39 Страны ОДКБ наметили перспективные направления военного сотрудничества Общество
09:33 Работодатели США принуждают сотрудников к вакцинации под угрозой увольнения В мире
09:32 В Барановичах бухгалтера подозревают в хищении более Br52 тыс. Происшествия
09:29 Правительство определило условия пенсионного страхования бортпроводников воздушных судов в 2020 году Общество
09:28 Генеральное консульство Беларуси откроют в индийском городе Мумбаи Общество
09:27 Театральный критик: в Беларуси появился режиссер с мощной творческой свободой Культура
09:23 Два человека погибли при пожаре частного дома в Быховском районе Происшествия
09:21 Определены участники конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества Экономика
09:17 Вахту Памяти откроют в Могилеве в День народного единства Регионы
09:09 Региональный конкурс "Дажыначны сноп" проходит в Могилевской области Регионы
Все новости
Все новости
Происшествия
15 сентября 2021, 09:32

В Барановичах бухгалтера подозревают в хищении более Br52 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах бухгалтера подозревают в хищении крупной суммы денег. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В Барановичах 62-летний предприниматель и по совместительству директор одного из предприятий города лишился более Br52 тыс. Следствие выяснило, что по его просьбе 41-летняя бухгалтер проводила операции по движению денег по банковскому счету ИП. Используя системы электронных платежей, женщина похитила крупную сумму.

Барановичский МОСК в отношении бухгалтера возбудил уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) УК. С подозреваемой проводятся следственные действия.

В Брестской области с начала этой недели возбудили 11 уголовных дел по фактам хищений путем модификации компьютерной информации. Общая сумма ущерба составила почти Br70 тыс.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Барановичи кража Следственный комитет
Новости рубрики Происшествия
Спасатели помогли выйти из леса заблудившейся в Пружанском районе сборщице ягод
Фото из архива Школьник перелезал через ограждение стадиона и повис на пробитой руке
Фото из архива В Беларуси за сутки более 30 человек и 12 единиц техники привлекались к поиску потерявшихся в лесах
Фото из архива Могилевчанин одолжал деньги на бизнес, а тратил на казино и подруг
Фото Могилевского областного УМЧС Два человека погибли при пожаре частного дома в Быховском районе
Фото из архива Столичный наркоконтроль задержал лицеистку и ее подельника за распространение психотропа
Главное
Фото из архива Лукашенко направился с визитом в Таджикистан на саммиты ОДКБ и ШОС
Что за праздник и будет ли он выходным. Беларусь 17 сентября впервые отметит День народного единства
Страны ОДКБ наметили перспективные направления военного сотрудничества
КОММЕНТАРИЙ: Роботизация легпрома: какие перспективы у белорусских предприятий
Топ-новости
Картина дня: вручение госнаград, готовность к эпидсезону и новый глава белорусских католиков
Выставка ко Дню народного единства открылась во Дворце Независимости Беларуси
Минздрав отмечает рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и COVID-19
Кредит на ремонт всего от 17,1% годовых: кредитный брокер рассказал, как получить выгодное предложение в банке
Пресс-конференция о строительстве и реконструкции дорог пройдет в БЕЛТА 16 сентября
Маркевич: повышается заинтересованность стран СНГ в проведении совместных культурных мероприятий
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Беларусбанк за шесть лет выделил Br13 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса
Генеральное консульство Беларуси откроют в индийском городе Мумбаи
В Беларуси за сутки более 30 человек и 12 единиц техники привлекались к поиску потерявшихся в лесах
ФОТОФАКТ: Массовое десантирование из самолетов Ил-76МД на Брестском полигоне
Определены участники конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества
ФОТОФАКТ: Минская область приняла эстафету автопробега "Символ единства"
Parimatch усиливает присутствие в Английской Премьер-лиге: партнерские соглашения заключены с шестью клубами
ГАИ напоминает правила безопасной езды на велосипеде
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.