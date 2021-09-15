В Барановичах бухгалтера подозревают в хищении более Br52 тыс.

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах бухгалтера подозревают в хищении крупной суммы денег. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

В Барановичах 62-летний предприниматель и по совместительству директор одного из предприятий города лишился более Br52 тыс. Следствие выяснило, что по его просьбе 41-летняя бухгалтер проводила операции по движению денег по банковскому счету ИП. Используя системы электронных платежей, женщина похитила крупную сумму.

Барановичский МОСК в отношении бухгалтера возбудил уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) УК. С подозреваемой проводятся следственные действия.

В Брестской области с начала этой недели возбудили 11 уголовных дел по фактам хищений путем модификации компьютерной информации. Общая сумма ущерба составила почти Br70 тыс.-0-