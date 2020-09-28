В Барановичах четырехлетний мальчик застрял в батарее

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мальчик застрял в батарее - понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел днем 26 сентября в одноэтажном жилом доме по ул.Архитектурной. Мальчик в возрасте 4,5 года просунул руку между ребер радиатора отопления, а достать ее не смог.

Прибывшие по вызову работники МЧС при помощи монтировки отжали ребро батареи и освободили руку мальчика. Медицинская помощь малышу не потребовалась.-0-