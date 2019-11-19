В Барановичах двухлетняя девочка упала в лестничный проем

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах выясняют обстоятельства травмирования двухлетней девочки. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел утром 17 ноября. Примерно в 10.50 из учреждения здравоохранения в милицию поступило сообщение о госпитализации ребенка. Следственно-оперативная группа установила, что двухлетняя девочка в тот день гостила у бабушки и дедушки. Она поднималась на второй этаж частного дома, когда потеряла равновесие и упала в проем между ступенями и перилами с высоты около 1,5 м, ударившись головой.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-