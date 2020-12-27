В Барановичах горел кофейный цех

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цех по производству кофе горел в Барановичах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную сводку Брестского областного управления МЧС.

Инцидент произошел днем 26 декабря. Пожар вспыхнул в одноэтажном здании цеха по производству кофе с пристроенным пятиэтажным зданием административно-бытового комплекса.

Пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено 850 кг ячменя, повреждена машина "М-1000 Н" по обжарке зерна и цикория.

Причина возгорания устанавливается.-0-