2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах инспекторы ГАИ использовали табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

1 января около 16.30 на линию 102 Барановичского ГОВД поступило сообщение о том, что по улице Доменикана движется автомобиль "Форд Транзит", которым управляет, предположительно, пьяный водитель. "Экипаж ГАИ в считанные минуты обнаружил указанное транспортное средство. Однако его водитель не подчинился неоднократным требованиям сотрудников милиции об остановке и попытался скрыться, создавая при движении реальную угрозу жизни и здоровью граждан", - рассказали в ГАИ.

На выезде из города инспекторам пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем по колесам "Форда". Только так удалось остановить нарушителя.

За рулем оказался 39-летний минчанин с визуальными признаками опьянения. Позже это подтвердилось при медицинском освидетельствовании - 3,2 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. При задержании мужчина оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, отказывался выйти из машины. В результате милиционеры применили к нарушителю физическую силу и надели на него наручники.

В салоне также находился и нетрезвый владелец "Форда" - 35-летний житель Минской области.

В отношении водителя составлены несколько протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке и неповиновение законным требованиям правоохранителей.-0-