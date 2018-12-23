В Барановичах из здания ж/д вокзала из-за звонка о минировании эвакуировали пассажиров

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах из здания железнодорожного вокзала станции "Барановичи - Полесские" из-за звонка о минировании эвакуировали пассажиров, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Сообщение поступило сегодня в 9.45. На горячую линию МЧС позвонила неизвестная женщина. На месте работает милиция, спасатели, саперы.

"Сотрудники милиции установили, из какой квартиры был звонок, проводится проверка, кто там проживает, специалисты обследуют здание", - сообщил Сергей Дученко.-0-