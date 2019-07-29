В Барановичах кирпичный забор обрушился на продавца арбузов

29 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах мусоровоз задел кирпичный забор, который затем обрушился на торговую палатку с арбузами. Продавцу потребовалась медицинская помощь, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Руслан Мегель.

Инцидент произошел днем 27 июля. При выезде из двора водитель грузовика, двигавшийся задним ходом, зацепил ворота. В результате кирпичный забор обрушился на стоящую рядом палатку с арбузами и дынями, продавец получил ушибы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

ГАИ проводит проверку.-0-