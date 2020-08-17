В Барановичах легковушка врезалась в грузовик

17 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах легковой автомобиль врезался в стоящий грузовик. Спасатели деблокировали водителя, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Загородной поступила спасателям 16 августа около 21.40. Автомобиль Chrysler Voyager врезался в стоящий на обочине дороги МАЗ. Водитель легковушки оказался зажатым в салоне. На помощь ему пришли работники МЧС, деблокировав при помощи специального инструмента.

Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. С травмами его доставили в больницу.-0-