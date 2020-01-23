23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах лесовоз сбил женщину, она погибла, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло сегодня около 13.20 на улице Бадака. По предварительной информации, грузовой автомобиль DAF с пустым прицепом для перевозки древесины под управлением жителя Барановичей 1985 года рождения ехал со стороны АЗС. На нерегулируемом пешеходном переходе около остановки общественного транспорта "Диспансер" водитель наехал на женщину 1958 года рождения.
Прибывшие на место ДТП медики не смогли спасти женщину, от полученных травм она скончалась. Правовую оценку действиям водителя дадут следователи.
Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам следует снижать скорость и быть крайне внимательными.-0-