В Барановичах локомотив сбил перебегавшего через пути мужчину

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах локомотив сбил перебегавшего железнодорожные пути мужчину. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел сегодня около 13.00 в районе остановочного пункта "Локомотивное депо". По предварительной информации, житель Барановичского района 1988 года рождения хотел перейти железнодорожные пути по пешеходному настилу прямо перед маневровым тепловозом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Мужчину отбросило в сторону. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы.

По данному факту проводится проверка. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, медики.

Милиция призывает граждан быть предельно бдительными при переходе железнодорожных путей, пересекать их в строго отведенных для этого местах и только убедившись в отсутствии приближающегося состава.-0-