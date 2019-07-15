В Барановичах маршрутка врезалась в дерево, 5 человек госпитализированы

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах маршрутное такси врезалось в дерево, госпитализированы 5 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.
Авария произошла сегодня утром на улице Комсомольской. "Маршрутное такси "Мерседес Спринтер" выехало на тротуар и совершило наезд на дерево. Машина двигалась по крайней левой полосе вслед за автобусом МАЗ. Оба транспортных средства перестраивались. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции", - проинформировали в МВД.
Предварительно известно, что 5 человек доставлены в больницу. Водитель маршрутного такси не пострадал.-0-
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