В Барановичах маршрутка врезалась в дерево, 5 человек госпитализированы

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах маршрутное такси врезалось в дерево, госпитализированы 5 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

Авария произошла сегодня утром на улице Комсомольской. "Маршрутное такси "Мерседес Спринтер" выехало на тротуар и совершило наезд на дерево. Машина двигалась по крайней левой полосе вслед за автобусом МАЗ. Оба транспортных средства перестраивались. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции", - проинформировали в МВД.

Предварительно известно, что 5 человек доставлены в больницу. Водитель маршрутного такси не пострадал.-0-