В Барановичах мотоциклист столкнулся с грузовиком

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Водитель мотоцикла получил травмы при столкновении с грузовиком в Барановичах, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 мая в 16.25. По предварительной информации, грузовой автомобиль "Мерседес-Бенц" под управлением 59-летнего местного жителя двигался по ул. Парковой. При повороте на дворовую территорию водитель грузовика не предоставил преимущество мотоциклисту, двигавшемуся во встречном направлении. За рулем "Кавасаки" находился 32-летний житель Барановичей, который не сумел избежать столкновения.
В результате аварии мотоциклиста с травмами госпитализировали в городскую больницу. Установлено, что он не имел права на управление данным видом транспорта. Водитель грузовика находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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