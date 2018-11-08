В Барановичах мужчину осудили на 9 лет за выращивание конопли и сбыт марихуаны

8 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Фигурант занимался выращиванием конопли для последующего сбыта. Установлено, что таким образом он вырастил не менее 380 г запрещенного к возделыванию растения. Также он хранил, частями перевозил марихуану, сбыл не менее 180 г этого вещества, что является крупным размером.

Приговором суда Барановичского района и города Барановичи мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст.329 УК (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Он же признан виновным по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков). Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-