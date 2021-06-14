В Барановичах на ногу рабочему упала металлическая заготовка весом более 240 кг

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. На предприятии в Барановичах 58-летнему ковалю на ногу упала заготовка весом более 240 кг, сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по Брестской области.

Несчастный случай произошел ночью 11 июня. По предварительной информации, мужчина занимался ковкой стальных заготовок. Одна из них во время работы упала ему на ногу. Пострадавшего госпитализировали.

Следователи совместно со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области и Барановичского межрайонного Департамента государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. На предприятии изъята техническая документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть травм рабочего.-0-