В Барановичах на свалке нашли артснаряды

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7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах рабочие нашли боеприпасы времен войны, сообщили БЕЛТА в городском отделе внутренних дел.
Инцидент произошел на ул. Слонимское шоссе. Рабочие во время уборки свалки обнаружили металлические предметы, похожие на снаряды. О находке сообщили в милицию. На место выехали сотрудники РОВД, которые оперативно перекрыли территорию для безопасности граждан.
Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 идентифицировали находки. Это оказались 105 мм и 75 мм артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие обследовали территорию. Других взрывоопасных предметов не обнаружено.
Снаряды уничтожены на специальном полигоне.-0-