В Барановичах на территории предприятия нашли фрагмент боеприпаса

13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на территории предприятия нашли фрагмент артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Похожий на боеприпас предмет нашли во время земляных работ. Заместитель директора предприятия позвонил в милицию и передал информацию о находке. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.

Специалисты определили, что был найден фрагмент артснаряда калибра 88 мм времен войны. Военнослужащие обследовали местность. Других боеприпасов они не обнаружили

В милиции рассказали, что при находке похожего на снаряд предмета нужно сообщить на линию 102, чем-нибудь обозначить место и отойти на безопасное расстояние. Трогать и перемещать боеприпас ни в коем случае нельзя.-0-