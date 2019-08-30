В Барановичах на улице четверо парней избили и ограбили мужчину

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах правоохранители задержали четверых молодых людей, которые избили и ограбили мужчину. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В милицию 29 августа позвонила местная жительница и рассказала, что компания молодых людей избивает мужчину. На место происшествия выехал наряд Департамента охраны, следственно-оперативная группа и медики. Пострадавшим оказался кобринчанин 1988 года рождения. По его словам, незнакомцы избили его палкой, а потом забрали сумку и мобильный телефон.

"В нескольких метрах от места происшествия милиционеры задержали двух парней - 2003 и 1998 годов рождения. Через несколько часов сотрудники уголовного розыска установили еще двоих нападавших, которые попытались скрыться. Беглецами оказались жители Барановичей 1998 года рождения, неоднократно судимые. Они задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - рассказала подробности Ольга Чемоданова.

Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.206 (грабеж) УК.-0-