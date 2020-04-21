В Барановичах нетрезвый водитель разбил 7 машин

21 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель в Барановичах разбил 7 машин, в том числе и свою, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожный инцидент произошел 20 апреля около 16.00 на улице Советской. По предварительной информации, 35-летний местный житель ехал на автомобиле "Субару" в направлении улицы 50 лет ВЛКСМ. Водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении "Рено" под управлением 26-летней горожанки.

После этого "Субару" врезалась в пять припаркованных на стоянке машин - два "Пежо", "Фиат", "Форд" и "Опель". Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. В отношении виновника ДТП составлены административные материалы по ч.1 ст.18.16 и ч.6 ст.18.14 КоАП. Как установлено, водитель "Субару" был пьян.-0-