В Барановичах обвиняемый, бросивший в сотрудника ОВД фрагмент плитки, приговорен к 3,5 года колонии

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении участника массовых беспорядков, возбужденному в связи с сопротивлением сотруднику ОВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

В суде установлено, что в августе 2020 года обвиняемый, чтобы воспрепятствовать законной деятельности военнослужащих внутренних войск МВД, которые пресекали массовые беспорядки, бросил в одного из них фрагмент тротуарной плитки. Потерпевший получил телесные повреждения.

"Обвиняемый, несмотря на показания потерпевшего, свидетелей, а также наличие записи событий на камеру видеонаблюдения, свою вину не признал", - отметили в прокуратуре.

При направлении уголовного дела в суд Барановичский межрайонный прокурор изменил меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Такое решение было принято в связи с тем, что поступила оперативная информация, в соответствии с которой фигурант оказывал давление на потерпевших и мог покинуть пределы страны.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Барановичского района и города Барановичи вынес в отношении обвиняемого обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.-0-