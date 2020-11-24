В Барановичах осудили бывшего сотрудника военкомата

24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах огласили приговор по уголовному делу о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в отношении бывшего сотрудника военкомата, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

В качестве обвиняемого по делу проходил бывший начальник обособленной группы военного комиссариата города Барановичи, Барановичского и Ляховичского районов. Его знакомая хотела устроиться на работу в военкомат. Мужчина убедил ее в необходимости дать взятку компетентным должностным лицам за благоприятное решение вопроса и предложил свои услуги в качестве посредника. При этом фигурант заведомо не намеревался исполнять принятые на себя обязательства. Получив от женщины и ее мужа $1,5 тыс. и другие материальные ценности, он распорядился ими по своему усмотрению.

По такой же схеме фигурант действовал с другим желающим устроиться на работу в военный комиссариат, получив от него $1,7 тыс. и материальные ценности. Так же он обещал уладить вопрос еще с одним пострадавшим, который хотел трудоустроиться на одно из предприятий Пинского района, выманив у него $600.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,ч.2 ст.209 (завладение имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно), а также ч.5 ст.16 и ч.1, ч.2 ст.431 (подстрекательство к даче взятки, совершенное повторно) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима.

Обвиняемый лишен воинского звания старшего лейтенанта. Также с него будет взыскана в доход государства необоснованно приобретенная выгода в размере Br8,8 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-