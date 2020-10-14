В Барановичах осудили похитителей железнодорожных рельсов

14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня вынесли обвинительный приговор четверым местным жителям, похитившим 775 м рельсов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Преступление было совершено в феврале этого года на объездном участке железнодорожного пути Разводово-Сухарепщина. На протяжении месяца в ночное время с использованием заранее изготовленных клеммных ключей обвиняемые откручивали болты, резали рельсы и вывозили их по частям. Общая сумма причиненного Барановичской дистанции пути ущерба превысила Br36,6тыс.

Двух мужчин - 27 и 30 лет - суд признал виновными по ч.4 ст.205 (тайное похищение имущества (кража), совершенное группой лиц, в особо крупном размере) УК. Каждый из них приговорен к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 100 БВ в сумме Br2,7 тыс. с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также они обязаны возместить причиненный ущерб барановичскому отделению Белорусской железной дороги. В солидарном порядке с них будет взыскано 27,3 тыс.

Действия двух других фигурантов квалифицированы по ч.2 ст.205 (тайное похищение имущества (кража), совершенная группой лиц) УК. На основании этого 31-летний горожанин оштрафован на 100 БВ. Кроме того, в солидарном порядке с двумя приговоренными к тюремному заключению подельниками он обязан оплатить транспортному предприятию причиненный вред в сумме Br3,04 тыс. Самый младший, 25-летний участник группы, оштрафован на 80 БВ. Он также должен вместе с двумя основными фигурантами дела возместить в солидарном порядке Br2,9 тыс.

Обвиняемым установлен десятидневный срок с момента вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения гражданского иска. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-