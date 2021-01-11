В Барановичах парень выпал из окна квартиры на девятом этаже

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11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 19-летний парень выпал из окна квартиры на девятом этаже, сообщил БЕЛТА официальный представить управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел сегодня около 08.00. Молодой человек выпал из окна своей квартиры. Он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Следственно-оперативная группа во время осмотра признаков применения насилия не обнаружила. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.
Известно, что молодой человек был рабочим на одном из предприятий Барановичей.-0-