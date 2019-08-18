В Барановичах парня ударило током на мосту при попытке сделать селфи

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 21-летний местный житель получил ожоги от удара током, полученного при попытке сделать эффектное селфи на мосту, сообщает портал местной районной газеты "Наш край" .

Трое молодых людей (16-ти, 18-ти и 21 года) возвращались домой утром 18 августа. Проходя с улицы Притыцкого на улицу Вильчковского по пешеходному мосту над железнодорожными путями, старший из компании захотел сделать селфи. Как только молодой человек забрался на металлическое ограждение, его ударило током.

Друзья вызвали скорую помощь. С ожогами тела второй степени пострадавшего доставили в больницу.-0-