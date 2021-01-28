В Барановичах пенсионерка лишилась денег после визита лжемедиков

28 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах у 75-летней женщины пропали сбережения после визита лжемедиков, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В дежурную часть Барановичского ГОВД обратилась пенсионерка с заявлением о краже денег. Сотрудникам милиции она рассказала о визите трех женщин, которые представились медицинскими работниками. Поскольку они были в масках, хозяйка не смогла рассмотреть их лиц. Гостьи справлялись о здоровье, предложили купить лекарства. Когда пенсионерка пошла в другую комнату за деньгами, за ней проследили. И пока две женщины беседовали в кухне, третья отлучилась. После ухода лжемедиков владелица квартиры обнаружила пропажу сбережений - Br300, $700 и 200 евро.

Сыщики оперативно задержали подозреваемую - 27-летнюю местную жительницу. У нее была вся похищенная сумма, которую вернули законной владелице.

"Пожилые люди чаще всего становятся жертвами злоумышленников. Близким пенсионеров стоит им напоминать, что не стоит впускать в дом незнакомцев. Если они представляются медиками, соцработниками или другими служащими, стоит узнать их данные и перезвонить по месту работы. Беседы желательно вести за порогом своей квартиры", - добавила Наталья Сахарчук.-0-