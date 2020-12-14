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14 декабря 2020, 10:58

В Барановичах перевернулся грузовик с песко-соляной смесью

Фото из архива
Фото из архива

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах перевернулся грузовой автомобиль, посыпающий улицу песко-соляной смесью, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась сегодня около 03.30. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля МАЗ посыпал песко-соляной смесью ул.Тельмана. Когда он подъехал к остановке общественного транспорта, чтобы обработать реагентами тротуар, грузовик начал откатываться назад. Мужчина предпринял меры для остановки машины, однако из-за наледи она перевернулась на бок.

В ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. Препятствий для движения транспорта из-за инцидента не было.

ГАИ рекомендует водителям в гололед проявлять повышенную внимательность и осторожность при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков, дворовых территорий, выбирать безопасную скорость движения. Пешеходам также стоит аккуратно и не спеша переходить дорогу.-0-

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