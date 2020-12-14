В Барановичах перевернулся грузовик с песко-соляной смесью

14 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах перевернулся грузовой автомобиль, посыпающий улицу песко-соляной смесью, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась сегодня около 03.30. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля МАЗ посыпал песко-соляной смесью ул.Тельмана. Когда он подъехал к остановке общественного транспорта, чтобы обработать реагентами тротуар, грузовик начал откатываться назад. Мужчина предпринял меры для остановки машины, однако из-за наледи она перевернулась на бок.

В ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. Препятствий для движения транспорта из-за инцидента не было.

ГАИ рекомендует водителям в гололед проявлять повышенную внимательность и осторожность при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков, дворовых территорий, выбирать безопасную скорость движения. Пешеходам также стоит аккуратно и не спеша переходить дорогу.-0-