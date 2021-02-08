В Барановичах пьяная пассажирка напала на контролеров

8 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 32-летней женщины за нападение на контролеров в автобусе, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент случился в городском рейсовом автобусе, когда контролеры проверяли проездные документы. Одна из пассажирок повела себя неадекватно. Она стала толкать женщин. Одну из них укусила за ладонь, вторую таскала за волосы, из-за чего контролер ударилась головой о металлический поручень.

Выяснилось, что горожанка была пьяна. Концентрация алкоголя в выдыхаемом ей воздухе составила более 1 промилле.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 (насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК. К фигурантке применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.-0-