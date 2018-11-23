В Барановичах подросток после драки впал в кому

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах учащийся лицея после драки впал в кому, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Конфликт между двумя первокурсниками возник 9 ноября в актовом зале учебного заведения, где проходил концерт. После него подростки стали выяснять отношения, и во время драки один из них получил серьезную травму.

Подростка госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где он провел несколько дней в коме.

По этому делу следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-