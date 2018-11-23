В Барановичах подросток после драки впал в кому

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах учащийся лицея после драки впал в кому, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Конфликт между двумя первокурсниками возник 9 ноября в актовом зале учебного заведения, где проходил концерт. После него подростки стали выяснять отношения, и во время драки один из них получил серьезную травму.
Подростка госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где он провел несколько дней в коме.
По этому делу следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3996 BYN
|2.395 BYN
|2.4 BYN
|USD
|2.105 BYN
|2.105 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.195 BYN
|3.209 BYN