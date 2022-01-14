В Барановичах поезд сбил учащегося колледжа

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах учащийся колледжа попал под поезд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел утром 13 января. На железнодорожных путях рабочий обнаружил лежавшего без сознания юношу. Мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. Молодого человека госпитализировали.

Следственно-оперативная группа установила, что 17-летний учащийся колледжа шел на учебу и слушал музыку в наушниках. Когда он переходил железнодорожные пути, его задел двигавшийся поезд. От удара парень упал, получил травмы ног и головы и потерял сознание. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и работники железнодорожной станции, назначена судебно-медицинская экспертиза. Исходя из оценки телесных повреждений, материалы для проведения дальнейшей проверки переданы органу дознания", - дополнили в СК.-0-