В Барановичах пожилой мужчина напал на подростка

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 75-летний мужчина напал с кулаками на подростка, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Случай произошел вечером. Школьник возвращался с факультативного занятия. Когда шел домой с остановки, на него напал неизвестный мужчина, беспричинно ударил несколько раз. Прохожие заступились за подростка, а хулиган скрылся. Отец ребенка сообщил о произошедшем в милицию. Вскоре правоохранители задержали злоумышленника. Причину своего поступка он не смог пояснить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст.339 (хулиганство) УК.

Похожий случай произошел с 47-летним местным жителем. Милиционерам он рассказал, что его избила компания молодых людей. С помощью записей с камер видеонаблюдения личности правонарушителей были установлены. Ими оказались жители Барановичей и Барановичского района, один из которых 16-летний юноша. По словам парней, между ними и потерпевшим возник конфликт, потому что ему показалось будто бы его оскорбили. Молодые люди это отрицают. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст.339 УК.

Наталья Сахарчук обратила внимание, что в Брестской области отмечается рост случаев хулиганства. За это злоумышленникам, в зависимости от обстоятельств, может грозить административная или уголовная ответственность.-0-