В Барановичах прапорщика за избиение солдат приговорили к 3 годам колонии

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня в выездном заседании рассмотрел уголовное дело по обвинению прапорщика в насилии над военнослужащими, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.
Мужчина был старшиной роты материально-технического обеспечения радиотехнической бригады Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Желая показать свое мнимое превосходство над военнослужащими срочной службы, он избил двух солдат. Одному рядовому были причинены легкие телесные повреждения и травмы, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья, второму - побои. Прапорщик был пьяным.
Судом Барановичского района и города Барановичи фигурант признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст.443 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, при отсутствии отношений подчиненности) УК. К назначенному также присоединено неотбытое им наказание по приговору суда Пуховичского района. Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима и штрафу Br2450.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4734 BYN
|2.47 BYN
|2.481 BYN
|USD
|2.1598 BYN
|2.16 BYN
|2.165 BYN
|RUB
|3.1128 BYN
|3.095 BYN
|3.115 BYN