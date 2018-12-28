Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
28 декабря 2018, Пт
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4734
USD 2.1598
RUB 3.1128
Главное
Александр Лукашенко "Вы - главное достояние Беларуси" - Лукашенко принял участие в благотворительном празднике для детей
Президент
Лукашенко и Путин проведут новую встречу 29 декабря в Москве
Президент
Андрейченко: акция "Наши дети" подчеркивает значимость каждого ребенка
Общество
"Своего жилья у нас нет!" 80-я квартира от "Евроопт" из рук Михаила Боярского досталась кассиру из Орши
Общество
Новые тарифы на электроэнергию установлены в Беларуси
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ЕЭК пересмотрит стандарты на молоко и молочную продукцию
16:19 Экономика
Более 450 новых объектов автосервиса открылось в Беларуси за 11 месяцев
16:16 Экономика
Победителей конкурса новогодней игрушки наградят 3 января в Большом театре
16:00 Культура
В Барановичах прапорщика за избиение солдат приговорили к 3 годам колонии
15:48 Происшествия
Лесхозы Беларуси уже продали почти 100 тыс. новогодних деревьев
15:47 Общество
Воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения в Островце поздравили сотрудники БелАЭС
15:44 Общество
В Гомельской области в этом году снесено 2,5 тыс. пустующих домов
15:41 Регионы
МАРТ рассказал о тенденциях развития рынка общественного питания в Беларуси
15:32 Общество
Виктор Лукашенко поздравил многодетную семью в Глусском районе с Новым годом
15:32 Регионы
Дело о взрыве на Скидельском сахарном комбинате будет рассматривать суд Гродненского района
15:30 Происшествия
Дмитрий Лукашенко вручил подарки социально-педагогическому центру Заводского района Минска
15:21 Регионы
Аптеки "Белфармации" в Минске изменили график работы в праздничные дни
15:09 Регионы
Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
15:03 Экономика
Витебские таможенники пресекли ввоз в Россию 8 т гранатов
15:01 Происшествия
В Беларуси будут внесены изменения в закон о самовольном строительстве
14:58 Экономика
Бесплатный Wi-Fi появился в витебских автобусах
14:50 Регионы
Москва и Лондон в январе начнут восстанавливать численность диппредставительств
14:42 В мире
Во Франции при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
14:38 В мире
Участники новогоднего областного праздника посмотрели сказку к 1000-летию Бреста
14:36 Регионы
Минтруда разъяснило новации в накоплении страхового стажа для отдельных категорий граждан
14:36 Общество
Все новости
Темы
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Новый год Новый год
Год малой родины Год малой родины
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Барановичах прапорщика за избиение солдат приговорили к 3 годам колонии

Происшествия 28.12.2018 | 15:48
Фото из архива
Фото из архива

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня в выездном заседании рассмотрел уголовное дело по обвинению прапорщика в насилии над военнослужащими, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Мужчина был старшиной роты материально-технического обеспечения радиотехнической бригады Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Желая показать свое мнимое превосходство над военнослужащими срочной службы, он избил двух солдат. Одному рядовому были причинены легкие телесные повреждения и травмы, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья, второму - побои. Прапорщик был пьяным.

Судом Барановичского района и города Барановичи фигурант признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст.443 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, при отсутствии отношений подчиненности) УК. К назначенному также присоединено неотбытое им наказание по приговору суда Пуховичского района. Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима и штрафу Br2450.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

Новости по теме
В суде по делу о гибели Коржича продолжается допрос потерпевших
Минобороны: главный принцип борьбы с преступностью в армии - неотвратимость наказания
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Барановичи, Брестская область, суд
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4734 BYN 2.47 BYN 2.481 BYN
USD
2.1598 BYN 2.16 BYN 2.165 BYN
RUB
3.1128 BYN 3.095 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Вы - главное достояние Беларуси" - Лукашенко принял участие в благотворительном празднике для детей
Все видео

Фотоновости

Дмитрий Лукашенко вручил подарки социально-педагогическому центру Заводского района Минска
Все фото

Инфографика

Традиционные танцы на балах Первый бал, упоминаемый в истории, был дан в 1385 году во французском Амьене по случаю бракосочетания Карла VI с Изабеллой Баварской.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
Лукашенко и Путин проведут новую встречу 29 декабря в Москве
Таможенники с 1 января в некоторых пунктах пропуска Беларуси будут осуществлять пограничный контроль
Политика
Фото из архива Администрации президентов Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве
Посол Беларуси вручил копии верительных грамот вице-премьеру Сирии
Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня
Экономика
Фото из архива Новые тарифы на электроэнергию установлены в Беларуси
ЕЭК пересмотрит стандарты на молоко и молочную продукцию
Более 450 новых объектов автосервиса открылось в Беларуси за 11 месяцев
Общество
Цеслер выкрасил в "золото" календарь на 2019 год
Лесхозы Беларуси уже продали почти 100 тыс. новогодних деревьев
Воспитанников центра коррекционно-развивающего обучения в Островце поздравили сотрудники БелАЭС
Регионы
В Витебске областная благотворительная елка собрала более 900 ребят
Афиша выходного дня: гала-концерт в Большом театре, новогодние гулянья и парк ледяных фигур
В Гомельской области в этом году снесено 2,5 тыс. пустующих домов
Спорт
Анна Гуськова и Владислав Гончаров. Фото "Спортивной панорамы" Лучшими спортсменами 2018 года в Беларуси признаны Анна Гуськова и Владислав Гончаров
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин скончался на 72-м году жизни
В Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов внесены изменения
Технологии
Фото из архива Форум ТИБО-2019 пройдет в апреле в Минске
ДОСААФ займется обработкой информации с беспилотных летательных аппаратов
ДНК китайского тигра отправили для сохранения в космос
Культура
Армен Гевондян и Юрий Бондарь Беларусь и Армения подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры на 2019-2022 годы
Победителей конкурса новогодней игрушки наградят 3 января в Большом театре
"Сны о Франции" представят белорусские художники в Минске
В мире
Фото thejakartapost.com В Индонезии 2018 год стал самым смертоносным за последнее десятилетие
Москва и Лондон в январе начнут восстанавливать численность диппредставительств
Во Франции при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Калейдоскоп
Мэттью Макконахи. Фото legion-media.ru Назван самый переоцененный актер Голливуда
Дмитрий Маликов показал новое видео с сыном
Нью-Йорк в панике: взрыв трансформатора приняли за вторжение инопланетян
Газета 7 дней
На астролога надейся, но сам не плошай
Правила застолья
Вопрос знатокам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия