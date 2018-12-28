В Барановичах прапорщика за избиение солдат приговорили к 3 годам колонии

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня в выездном заседании рассмотрел уголовное дело по обвинению прапорщика в насилии над военнослужащими, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Мужчина был старшиной роты материально-технического обеспечения радиотехнической бригады Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Желая показать свое мнимое превосходство над военнослужащими срочной службы, он избил двух солдат. Одному рядовому были причинены легкие телесные повреждения и травмы, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья, второму - побои. Прапорщик был пьяным.

Судом Барановичского района и города Барановичи фигурант признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст.443 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, при отсутствии отношений подчиненности) УК. К назначенному также присоединено неотбытое им наказание по приговору суда Пуховичского района. Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима и штрафу Br2450.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-