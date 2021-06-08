В Барановичах при пожаре спасли девочку-инвалида

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня случился пожар в квартире, в которой были трое детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Около 11.40 спасатели получили информацию о возгорании на балконе пятого этажа по улице Коммунистической. В квартире живет молодая семья, в которой воспитываются трое детей 2010, 2012 и 2016 годов рождения. В это время их отец был на работе, а мать отлучилась в поликлинику.

Двое детей обратились за помощью к соседу. Они рассказали, что у них дома пожар, а в квартире осталась 10-летняя сестра (она - инвалид). "Мужчина не растерялся, моментально вбежал в квартиру. Открытого горения не наблюдалось, но присутствовал стойкий запах гари. Он забрал девочку к себе, где она вместе с братом и сестрой дожидались приезда спасателей", - рассказали подробности в МЧС. Дети не пострадали.

Спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждено имущество на балконе. Выясняется причина происшествия.-0-