В Барановичах прораб похитил стройматериалы на Br10 тыс.

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работник предприятия в Барановичах похитил строительные материалы на Br10 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

При проверке количества строительных материалов на предприятии обнаружили недостачу более 80 куб.м газосиликатных блоков, 100 кг мастики, 15 поддонов. Сотрудники ОБЭП Барановичского ГОВД установили, что доступ к месту хранения строительных материалов имел 40-летний прораб. Как оказалось, с августа по ноябрь 2020 года он постепенно выносил нужный товар, который продал знакомому для строительства дома.

Фигурант возместил ущерб предприятию в полном объеме, вернув украденное.

Следователи дали правовую оценку его действиям. Возбуждено уголовное дело.-0-