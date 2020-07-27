В Барановичах рабочие обнаружили артснаряд времен войны

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах во время земляных работ обнаружили артиллерийский снаряд, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел на ул. Чурилина. При рытье траншеи под газопровод рабочие наткнулись на боеприпас. О находке сообщили в дежурную часть городского отдела милиции. На место происшествия выехали сотрудники ГОВД, саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Территорию оперативно перекрыли.

По оценке специалистов, боеприпасом оказался артиллерийский снаряд 152 мм времен Великой Отечественной войны. Военнослужащие обследовали территорию на предмет наличия других взрывных устройств. Боеприпасов больше не обнаружено. Снаряд уничтожен.

В УВД напомнили, что при обнаружении сохранившихся с военных времен боеприпасов следует незамедлительно сообщать об этом в милицию и ни в коем случае не прикасаться к ним. Самостоятельные действия могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.-0-