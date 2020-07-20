В Барановичах разбился мотоциклист

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертельное ДТП произошло в Барановичах 18 июля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла в 12.27. По предварительной информации, 31-летний горожанин двигался на мотоцикле "Ямаха" по ул.Пролетарской. Водитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и опрокинулся.

Мужчина погиб на месте происшествия, 18-летняя девушка-пассажир с травмами была госпитализирована.

Всего за прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и 13 получили различные травмы.-0-