В Барановичах разыскивают ушедшую из больницы школьницу

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах разыскивают 13-летнюю местную жительницу, которая ушла из больницы 26 марта в неизвестном направлении, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Девочку 25 марта изъяли из семьи как находящуюся в социально опасном положении и поместили в детскую городскую больницу. На следующий день в 17.05 в ГОВД обратилась врач-педиатр, которая заявила, что девочка пропала.

Ранее из дома несовершеннолетняя не уходила. Ее мобильный телефон недоступен. -0-