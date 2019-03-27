В Барановичах разыскивают ушедшую из больницы школьницу

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах разыскивают 13-летнюю местную жительницу, которая ушла из больницы 26 марта в неизвестном направлении, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Девочку 25 марта изъяли из семьи как находящуюся в социально опасном положении и поместили в детскую городскую больницу. На следующий день в 17.05 в ГОВД обратилась врач-педиатр, которая заявила, что девочка пропала.
Ранее из дома несовершеннолетняя не уходила. Ее мобильный телефон недоступен. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3951 BYN
|2.392 BYN
|2.397 BYN
|USD
|2.1163 BYN
|2.125 BYN
|2.127 BYN
|RUB
|3.2945 BYN
|3.287 BYN
|3.295 BYN