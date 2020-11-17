17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах школьники вымогали деньги у парня под угрозой обнародования его интимных фото. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"20-летний местный житель познакомился в соцсети с 14-летней девочкой (во время знакомства школьница представилась 17-летней), с которой обменивался интимными фотографиями. Вскоре несовершеннолетняя рассказала о виртуальном собеседнике одноклассникам, а те решили на этом заработать. В переписке под вымышленными именами они потребовали от парня деньги за нераспространение его снимков, и он согласился", - рассказали в МВД.

Подростки лично встречались с жертвой, чтобы забрать деньги, либо указывали место, где можно их оставить. В итоге горожанин лишился $950, а когда запросили еще $1100, он обратился в милицию.

"Встреча жертвы и вымогателей все же состоялась, но уже под прикрытием сыщиков. Несовершеннолетних задержали во время передачи им конверта (с бумагой внутри вместо денег). Подозреваемыми оказались двое мальчиков и одна девочка (14 и 15 лет). Их действиям следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за вымогательство", - отметили правоохранители.

Полученные деньги фигуранты успели потратить на собственные нужды.-0-