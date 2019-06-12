В Барановичах скоропостижно скончался контрактник внутренних войск

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах 12 июня скоропостижно скончался военнослужащий контрактной службы внутренних войск. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Старший прапорщик первого стрелкового батальона войсковой части 7404 после выходного дня прибыл утром на службу. "Зайдя в помещение для переодевания, он потерял сознание. Сослуживцы незамедлительно вызвали скорую помощь. Реанимационные мероприятия, проведенные прибывшей через несколько минут бригадой медиков, положительных результатов не дали. В 8.30 констатирована смерть", - проинформировали в МВД.

По факту смерти военнослужащего проводится проверка. Он 1980 года рождения, во внутренних войсках служит с 2002-го.

Командование и личный состав внутренних войск выражают соболезнования родным и близким умершего. Семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь.-0-