17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах совершен смертельный наезд на пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

"16 сентября в 20.40 26-летний житель Барановичей, управляя автомобилем "Рено Лагуна", двигался по проспекту Советскому. Напротив дома №35 он совершил наезд на 49-летнего жителя Новогрудского района, который, по предварительной информации, пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода", - рассказали в ГАИ.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался.

"При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен", - отметили в ГАИ.

При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно бдительными и осторожными. Если на улице дождь или туман - видимость водителя ухудшается в несколько раз. В таких условиях водителю значительно сложнее ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно.-0-