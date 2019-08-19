В Барановичах спасли трех тонувших подростков

19 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах работники ОСВОД достали из воды трех тонувших подростков, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник городской спасательной станции Александр Мудров.

Случай произошел 12 августа на водохранилище Мышанка. Трое 12-летних школьников появились здесь около 16 часов без родителей. Ребята поплыли к тумбе, расположенной в 30 м от берега. По всей видимости, один из них начал тонуть, двое других пытались ему помочь. В итоге всем троим пришлось сражаться за жизнь. На нештатную ситуацию мгновенно отреагировали работники расположенного у пирса спасательного поста. Они подъехали на катере к подросткам и достали их из воды.

"Ребята эти нам уже знакомы. Они неоднократно приходили сюда купаться без старших, причем плавать практически не умеют. Дежурная смена спасательной станции не выпускала детей из поля зрения. Это их и спасло, иначе беды было бы не избежать", - рассказал Александр Мудров.

Работники ОСВОД доставили мальчиков на пирс и связались с родителями. Выяснилось, что мать одного из них не в курсе, где находится ее сын. Дети оставались под присмотром спасателей до приезда отца одного из них. Медицинская помощь ребятам не понадобилась.-0-