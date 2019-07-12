В Барановичах суд приговорил к 20 годам колонии мужчину, избившего до смерти мать

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд в выездном заседании в Барановичах сегодня огласил обвинительный приговор в отношении 49-летнего местного жителя, избившего до смерти свою престарелую мать, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Трагедия произошла 29 декабря 2018 года. Как рассказал старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый, в тот вечер обвиняемый был пьян. Между ним и сожительницей произошла ссора. За женщину заступилась 81-летняя мать мужчины. В ответ он начал ее избивать, нанеся не менее 20 ударов руками и ногами по различным частям тела. Впоследствии у женщины будут диагностированы многочисленные переломы ребер, закрытая черепно-мозговая травма.

Избитая два дня пролежала дома без всякой медицинской помощи. Врачей 31 декабря вызвали сотрудники МЧС, которые приехали по вызову о задымлении в квартире. Ровно месяц медики боролись за жизнь пенсионерки, но спасти не смогли: 31 января текущего года она скончалась в больнице.

Мужчина ранее был судим семь раз, в том числе за покушение на убийство. За два дня до случившегося он был осужден на 3 месяца ареста за несоблюдение требований превентивного надзора. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. К этому сроку суд добавил 3 месяца, которые обвиняемый не отбыл по ст. 421 УК. Также к нему будет применена мера принудительного лечения от алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-