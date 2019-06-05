В Барановичах убили молодую женщину, ее муж с ранениями госпитализирован

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах следователи устанавливают обстоятельства убийства 30-летней женщины, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
В милицию 4 июня обратился местный житель. Он рассказал, что жена его 33-летнего сына не вышла на работу, поэтому отправился к ним домой, где обнаружил тело невестки с признаками насильственной смерти. Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК.
"С учетом обстановки на месте происшествия и полученных в ходе работы следственно-оперативной группы данных подозреваемым по уголовному делу признан супруг погибшей. Он также обнаружен в квартире без сознания с колото-резаными ранениями. По предварительной версии, мужчина причинил себе телесные повреждения, чтобы сокрыть совершенное деяние. Он госпитализирован", - отметил Дмитрий Иванюк.
Следователи проводят комплекс неотложных следственных действий. Назначены необходимые экспертизы - судебно-медицинские, судебно-генетические, дактилоскопические и другие исследования.
Супруги воспитывали четырехлетнего сына. В эти дни он гостил у дедушки.-0-
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