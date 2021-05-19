19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в кратчайшие сроки устранят повреждения, причиненные домам во время падения самолета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Барановичский горисполком.

При падении самолета в районе улицы Р.Люксембург в Барановичах осколками были задеты несколько домов. "Повреждены окна в трех многоквартирных домах и в двух индивидуальных. Специалисты ЖРЭУ города Барановичи также выявили несколько повреждений в кровле одного из домов и в целостности вентиляционной шахты", - рассказал председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский. Кроме того, осколками повреждены четыре автомобиля.

Пока на месте трагедии работают следователи и эксперты, готовятся необходимые материалы для ремонтов, а после окончания следственных мероприятий работники ЖРЭУ приступят к остеклению окон, ремонту кровли и вентиляционных шахт. По словам председателя, были полностью обследованы здания и сооружения вблизи места падения самолета. Специалисты установили, что угрозы строениям нет.

Во время падения самолета пострадал местный житель: у мужчины диагностирован перелом предплечья. Пострадавший госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Местная власть готова помочь и другим жителям города. Как только стало известно о трагедии, на всякий случай была предусмотрена возможность расселения людей в гостиницы Барановичей, обеспечения их горячим питанием. Однако этого не понадобилось.

"Хочу еще раз выразить соболезнование родным и близким погибших летчиков. Они совершили действительно геройский поступок, сумев отвести падающий самолет от жилых домов", - сказал Юрий Громаковский.-0-